الرياضة اللجنة السعودية للايكيدو تقيم الدورة التمهيدية للمدربين بجدة

متابعة- محمد الجليحي تقام غدا الأربعاء بمدينة جدة فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي الايكيدو التي تنظمها اللجنة السعودية للايكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الجاري بمشاركة 25 مدربا. ويحاضر في الدورة الدكتور أسعد المدني مدير التدريب والتطوير في اللجنة السعودية للايكيدو. وستكون أبرز محاور الدورة مقدمة في لعبة الايكيدو والتعرف على اللعبة وقانون اللعبة ومهارات التواصل مع اللاعبين وكيفية التعامل معهم وعوامل الأمن والسلامة وطرق التدريب العملي بجانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة. وأكد رئيس اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم زارع، أن هذه الدورة تعتبر الدورة الرابعة في هذا الموسم، بعد أن أقيمت الدورة الأولى في مدينة ينبع للرجال وأقيمت الدورة الثانية في الرياض للسيدات والدورة الثالثة في الرياض للرجال، وتسعى اللجنة إلى التنوع في الدورات التدريبية المختلفة مؤكدا أن اللجنة السعودية للايكيدو تولي الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية في مختلف الجوانب لتحقيق الاستفادة الكاملة منها ونقل الخبرات والمعلومات لكي تنعكس بالشكل الإيجابي على اللعبة.