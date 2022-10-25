الرياضة أخضر الشاطئية يكثف تحضيراته لبطولة القارات

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليوميه في معسكره المقام حاليًا في مملكة البحرين، الذي يستمر حتى ٢٧ أكتوبر الجاري، ويمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل. وأدى (أخضر الشاطئية) ، اليوم الثلاثاء تدريباته على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم، بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياغو سوزا، الذي عمد خلال التدريبات على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية بالإضافة إلى إجراء عدد من الجمل الفنية بإستخدام، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب. يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، أُجريت في الخامس من أكتوبر الجاري، وأسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.