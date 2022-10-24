“ونتروندرلاند” تستقبل الزوار بالأشجار المغطاة بالثلج

الرياض ـ البلاد

افتُتحت منطقة “ونتروندرلاند”أمس، والتقت الزوار بأكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لكافة الأعمار، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، إذ تتميز بأكبر مدينة ألعاب متنقلة حول العالم، كما تحتوي على أكبر حلبة تزلج في المنطقة، وعادت هذا الموسم بتطوير كامل لتجربة الزائر لتمنحه خيالًا فوق الخيال.

وتشمل منطقة “ونتروندرلاند”، التي تُمثل أرضًا واسعة للألعاب، مناطق فرعية عديدة تمنح تجربة ممتعة ومتنوعة، أبرزها: منطقة الثلج “سنوفورست”، التي تنقل الزائر إلى تجربة مراحل الشتاء الأولى، ومنطقة “تريس أوف وايت”، التي تقدم تجربة أجواء فصل الشتاء والأشجار المغطاة بالثلج.

بينما تأخذ منطقة “فروزن سكلبتشرز” الزوار إلى أبرد أيام الشتاء، وتضم حلبة تزلج خارجية ومنحوتات جليدية متنوعة، ويتوسط”ونتروندرلاند” “ماجيكال أمبينس”، التي تضفي رونقًا مميزًا على المنطقة، كما تضم العديد من المتاجر والألعاب المميزة.

وتحتضن منطقة “ونتروندرلاند” ألعاب الإثارة والحماس الشهيرة، التي تعكس طابع الأجواء اللندنية، مثل: لعبة دبل لوب، وأبولو 13، وأنديفر،وفيريز ويل، وإنرجايزر، والكثير من ألعاب العائلة والأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل الغابة المرعبة التي تقدم خيارات عدة للباحثين عن التجارب المرعبة، ومناطق “بليبي ولول” ومصنع العلوم المخصصة للأطفال لخوض أوقات مسلية.

وتضم المنطقة شخصيات ترفيهية وعروضًا موسيقية متجولة ومتجددة يوميًا، وعروضًا مسرحية متنوعة، ومتجرًا للموسم يعرض منتجات”ونتروندرلاند”، وصالات عديدة لمحبي ألعاب الأركيد، وأكثر من 35 مطعمًا يقدم خيارات تلائم كافة الأذواق، وموقعًا يوثق لحظة الزائر منخلال طباعة صور تذكارية في عالم يشبه الخيال.

وتستقبل زوارها يوميًا طيلة فترة إقامتها في الموسم، من الساعة الـ 4 مساءً حتى الـ 1 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الـ 4 مساءً حتى الـ 2 بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع.

وتعود منطقة “ونتروندرلاند” في نسختها الثالثة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بحلة جديدة، وألعاب وتجارب تغمر شعور الزائر، وتقدم له التسلية والرفاهية، التي يبحث عنها في منطقة زودت بمعايير عالية من الترفيه. من ناحية اخرى أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيديو إعلان موسم الرياض 2022، بمشاهد مميزة ومجموعة من المؤثرات المؤداة من قِبل مشاهير عالميين في مجالات الفن والرياضة. وشارك بفيديو إعلان موسم الرياض بنسخته الثالثة، التي تحمل شعار “فوق الخيال”، نجومٌ عالميون في الرياضة والموسيقى من أصول عربية، حيث ظهروا وهم يتجولون في مناطق الموسم المتنوعة، والمحتوية على مختلف ألوان وخيارات الترفيه المحلية والعالمية. وتضمن فيديو الإعلان على مجموعة من المؤثرات الصوتية التي تعكس مدى تنوع الفعاليات الترفيهية بمناطق الموسم الـ 15، والحدث الذي يعيش نسخته الثالثة “فوق الخيال”.

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.