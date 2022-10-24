الرياضة وزارة الرياضة تنظم الملتقى السنوي الأول للشباب السعودي والإماراتي “واعد”

الرياض- غدير الطيار تنظّم وزارة الرياضة يوم الخميس المقبل، ملتقى “واعد” الذي يندرج تحت مبادرات لجنة التنمية البشرية، المنبثقة من المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي. ويهدف ملتقى “واعد” إلى تعزيز التعاون بين شباب البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة فيما بينهما، من خلال توفير بيئةٍ تُحقّقُ طموحاتِ الشباب وتعزّز قدراتهم؛ ليكونوا مساهمين بفاعلية في صناعة مستقبلٍ مشرقٍ للبلدين، حيثُ يعدّ ملتقى “واعد” منصةً للقادةِ والشباب لإثراءِ المعرفة، من خلال رواية قصصهم ومبادراتهم على المسرح. الجدير بالذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تمّ إنشاؤه ضمن اتفاقية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مايو من العام 2016م؛ لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز جهود الجانبين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي، والأمني، والعسكــري، والسياحة والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والاستثمار، وصولاً إلى تحقيق الرفاهية لمجتمع البلدين.