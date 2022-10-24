منتخب الصم يحقق برونزية الزوجي في الأولمبياد العالمي للبولينج

الدمام- حمود الزهراني

حقق المنتخب السعودي للصم اليوم الاثنين الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي فرق في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢م الجاري.

وجاء تحقيق المنتخب السعودي للبرونز عن طريق اللاعبان بسام عريف وباسم عريف حيث حقق المركز الأول منتخب تايبيه وحقق المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية و المركز الثالث المنتخب السعودية وشارك في منافسات الزوجي 21 فريق .

وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم د/ سعيد القحطاني لرئيس البعثة وأعضاء المنتخب واللاعبين واللاعبات تحقيق هذا الإنجاز متمنياً لهم التوفيق في المنافسات المتبقية وتحقيق أفضل النتائج وتشريف الوطن في هذا المحفل الدولي للصم.

ونوه الدكتور القحطاني بالدعم الذي تجده رياضة الصم من قبل القيادة الرياضية وقال:” ما تحقق جاء بتوفيق الله ثم بسبب الدعم والاهتمام والتوجيهات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي فهما دائماً خلف أي إنجاز يتحقق للرياضة السعودية “.