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فريق مختص بالفلك لرصد الكسوف الجزئي للشمس برفحاء غداً

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      24 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

رفحاء : البلاد

أنهت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تحضيراتها لتفعيل رصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس في قرية “زبالا” التاريخية 25 كلم جنوب رفحاء داخل نطاق المحمية غداً، وذلك من خلال استضافة فريق علمي متخصص بالفلك من جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم قسم الفلك لرصد هذه الظاهرة الفلكية.

وأوضح لـ”واس” الفلكي أيمن الحربي أن موقع الرصد سيكون في قرية “زبالا” التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء، بواسطة تليسكوب فلكي متخصص، بقيادة البروفيسور عبدالرحمن ملاوي، وأساتذة القسم، ومشاركة عدد من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن الرصد يبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، وتزويد الحاضرين بنظارات الكسوف الخاصة تفاديًا للأشعة الضارة للعين.

وبين الحربي أن الكسوف الجزئي في محافظة رفحاء يصل لنسبة 37٪ عند الساعة 1:43 دقيقة ظهرًا، ويحدث الكسوف الجزئي عادةً عندما يحجب القمر جزءًا من الشمس.

ibrahim

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