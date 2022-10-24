الرياضة عبدالله الرماني يستقيل من تدريب قدم صالات النهضة

الدمام- حمودالزهراني

قدم عبدالله الرماني استقالته من تدريب فريق النهضة لكرة قدم الصالات بعد مضى ثلاثة مواسم، أعاد فيها فريق صالات النهضة للواجهة، بعد أن كان مقررا شطب اللعبة وتمكن الرماني من المنافسة والدخول للتصفيات النهائية الموسم الماضي، وساهم في تطوير الفريق واللاعبين وانضمام العديد منهم للمنتخب أمثال عبدالله مغربي وخليل المالكي وشادي الرزقي. يذكر أن الكابتن الرماني أنهى مؤخرا الحصول على الدورة الآسيوية” المستوى الثاني” لكرة قدم الصالات.