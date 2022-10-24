ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا

لندن : البلاد

أصبح السياسي الشاب، ريشي سوناك، رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد انسحاب منافسته بيني موردنت من سباق زعامة حزب المحافظين.

وأعلنت “لجنة 1922” في حزب المحافظين، اليوم الإثنين، أن سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد بعد انسحاب موردنت، ليصبح رئيس الوزراء القادم في بريطانيا.

وسوناك (42 عاما) يملك خبرة سياسية جيدة كوزير للمالية وعضو بالبرلمان منذ 2015، وينحدر من عائلة ثرية للغاية، بل إنه في قائمة أغنى أغنياء بريطانيا.

وفيما تعثرت منافسة سوناك الوحيدة، بيني مورديت، في حصد تأييد 100 نائب عن حزب المحافظين الحاكم للترشح لمنصب رئيس الوزراء، نجح سوناك في تأمين تأييد 182 نائبا (٥١% من نواب الحزب).