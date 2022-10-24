المحليات

رصد 128 إعلانا مخالفا لـ 94 فردا مارسوا الإعلان دون “موثوق”

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      24 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

في إطار جهود الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتنظيم سوق الإعلانات، رصدت من خلال متابعتها لمنصات التواصل الاجتماعي 128 إعلانًا مخالفًا لـ 94 فردًا مارسوا نشاط الإعلان، دون الحصول على ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي “موثوق”، واستدعت الهيئة المعلنين المخالفين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبلغ عدد المخالفات المرصودة منذ دخول ترخيص موثوق حيز التنفيذ 460 إعلانًا مخالفاً ارتكبها 335 فردًا معلنًا، وأكدت الهيئة رصدها المستمر لمنصات التواصل لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد، بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

وطالبت الهيئة الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات أو عبر خدمة نفذ، ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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