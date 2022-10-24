خلية حوثية تعترف بارتكاب جرائم إرهابية

عدن – البلاد

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، أمس (الأحد)، القبض على خلية حوثية، نفذت عمليات زرع وتفجير عبوات ناسفة، مبينة أنه تم إيداع جميع عناصر تلك الخلية في السجن تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة، بعد اعتراف عناصر الخلية بأنهم تلقوا تدريبات على أيدي ضباط في صفوف المليشيا في عملية زراعة العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات واستخدام القناصات ومسدسات كاتم الصوت.

وبدأت الخلية مهمتها في تعز بعملية الرصد والاستطلاع لشخصيات في المدينة قبل تنفيذها قبل أيام عمليات إرهابية بالعبوات الناسفة راح ضحيتها مدنيون، بينما شهدت مدينة تعز خلال الفترة القليلة عددا من الجرائم الإرهابية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الأمن والجيش والمدنيين، فقد قتل رجل وطفلة وأصيبت أمها وطفلان آخران نتيجة انفجار عبوة ناسفة في طقم عسكري، الأربعاء الماضي، في مدينة تعز.

وتأتي الجريمة بعد أسبوع من حادثين منفصلين مماثلين طالا حافلتين في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، كما عادت عمليات استهداف الأطقم العسكرية وسيارات النقل العام في محافظة تعز بعد سنوات من استتباب الأمن وسط المدينة وريف المحافظة.

وتعتبر ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد باليمن الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث قُتل خمسة مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في ثلاث محافظات يمنية خلال الـ72 الساعة الماضية. وأعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة 11 مدنياً، غالبيتهم من الأطفال، في حوادث منفصلة لانفجار ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات البيضاء والجوف والحديدة. وقال المرصد الحقوقي المستقل، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بانفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة دحيدح في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء.

من جهته، حذّر مجلس الدفاع الوطني في اليمن من أن التصعيد الإرهابي الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت منها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، وذلك غداة الهجوم الذي تبنته الميليشيا على ميناء نفطي في حضرموت، متعهدا بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الإرهابية.

إلى ذلك، حذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، من خطورة تداعيات احتجاز ميليشيا الحوثي لخزان صافر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تتمادى في أفعالها الإجرامية باستمرارها في احتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية، داعيا المجتمع الدولي لإنقاذ “صافر” ومنع أي كوارث بيئية محتملة.