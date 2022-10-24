«جي بي مورغان» يضاعف أعماله في السعودية

جدة – البلاد

أعلن بنك الاستثمار الأميركي العملاق (جي بي مورغان) زيادة عدد فريقه بنحو 20 شخصا لعملياته في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام، حيث يتطلع بنك الاستثمار إلى الاستفادة من واحدة من النقاط المضيئة القليلة في العالم لأسواق رأس المال.

من جانبه، قال كبير مسؤولي جي بي مورغان، بدر العمودي، إن البنك الأميركي سيضاعف حجم عملياته في السعودية بنهاية العام، مقارنة بعام 2016 ، مشيرا إلى أن هناك مجموعة قوية جداً من الصفقات تتنوع بين عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الاهتمام من الشركات المحلية لإدراجها ومن المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الانفتاح على السوق السعودية”، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”.ومن المقرر أن يصل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يعد مؤتمر الاستثمار الرئيسي في المملكة.

وازداد حضور المستثمرين في القطاع المالي والاقتصادي بدرجة كبيرة ، منذ إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، رؤية 2030 وخطة الاصلاح الشاملة نحو الاستدامة الاقتصادية القوية ، وتطوير السوق المالية ، وصدور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي دعمت الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وارتفاع أعداد فروع البنوك الإقليمية والعالمية في المملكة، مما جعلها وجهة جاذبة للاكتتابات العامة الأولية حتى مع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم.