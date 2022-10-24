الرياضة المدرب البرتغالي بواش في المؤتمر الفني لاتحاد القدم: الكرة الحديثة بدنية أكثر.. والمدارس التدريبية تختلف حول العالم

جدة – هلال سلمان أكد المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش أن كرة القدم الحديثة باتت تعتمد على الجوانب البدنية بشكل كبير، وذلك في حديثه خلال المؤتمر الفني الأول للمدربين الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقال بواش الذي سبق له تدريب العديد من الفرق الكبرى في أوروبا ومنها بورتو وتشلسي وتوتنهام ومرسيليا: “في كرة القدم الحديثة أصبحت العوامل البدنية مهمة ومؤثرة جدا في المباراة، حيث أن اللعب أصبح يقترب للتنافس الجسدي على عكس السنوات الـ 15 الماضية”. وأضاف: “تعلمت كثيرا من التجارب التي خضتها في العديد من الدول التي عملت فيها، وتغيرت طريقتي كثيرا بسبب ما تعلمته من ثقافات اللعب المختلفة حول العالم. في المدرسة البرتغالية نركز على الاستحواذ على الكرة، وعلى الجودة التقنية والإبداع، هذه هي العناصر الرئيسية لدينا”. وشدد المدرب على أهمية تكامل المنظومة الرياضية لكي تتحقق الإنجازات حيث ختم حديثه بالقول: “لكي تبني فريقا تدريبيا يجب أن يكون لديك أشخاص تثق بعملهم، وقادرون على تنفيذ خطط النادي”. وأجرى اتحاد القدم مؤتمره الفني الأول على مدى يومين، بمشاركة العديد من المدربين الوطنيين والعالميين، ومنهم رينارد مدرب الأخضر، وسعد الشهري مدرب منتخبنا الأولمبي، والفرنسي الخبير أرسين فينغر، والإيطالي روبرتو مانشيني وغيرهم.