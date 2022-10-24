أوكرانيا تريد المشاركة في كأس العالم 2022 بدلًا من إيران!

طالب مسئولون أوكران بمشاركة المنتخب الأوكراني في كأس العالم قطر 2022 بدلًا من منتخب إيران بسبب اشتراك الأخير في الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال سيرجي بالكين، وهو المدير التنفيذي لشاختار دونتسك -أكبر نادي كرة قدم في أوكرانيا- اليوم الاثنين: إن طائرات إيرانية شاركت في الحرب ضد أوكرانيا.

بالكين دعا إلى حظر منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” بتجميد عضوية الاتحاد الإيراني.

وقال بالكين: إنه نظرًا للظروف القاسية التي يعيشها الشعب في الحرب الحالية، فإنه من العدل أن يشارك منتخب أوكرانيا في كأس العالم بدلًا من إيران.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم قطر 2022 في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إنجلترا وأمريكا وويلز، وسيبدأ مشواره يوم 21 نوفمبر ضد إنجلترا.

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