آل الصقر و آل القثمي يستقبلون المعزين بوفاة فقيدتهم

جدة – خالد بن مرضاح

استقبلت أسرة آل الصقر و آل القثمي ، التعازي والمواساه من عدد من الشخصيات الاجتماعية و رجال الأعمال والمشايخ الأعيان ، بوفاة فقيدتهم المغفور لها بإذن الله السيدة نعامة القثمي ام سالم ، حرم عمر الصقر باسلوم السيباني

التي انتقلت الى رحمة الله يوم السبت ، وتم الصلاة عليها عصر الأحد في مسجد بن يماني ، ووري جثمانها الثرى بمقبرة بني مالك .

والفقيدة والدة : م. سالم وأ. محمد وأ. عبدالله و د.خالد وأ. احمد وأ. أ. هشام وأ. صقر

ويشار إلى أن يوم الثلاثاء آخر أيام العزاء في منزل ولدها صقر الواقع بحي الأندلس بجدة

سائلين الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين .. وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.