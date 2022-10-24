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آل الصقر و آل القثمي يستقبلون المعزين بوفاة فقيدتهم

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      24 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

استقبلت أسرة آل الصقر و آل القثمي ، التعازي والمواساه من عدد من الشخصيات الاجتماعية و رجال الأعمال والمشايخ الأعيان ، بوفاة فقيدتهم المغفور لها بإذن الله السيدة نعامة القثمي ام سالم ، حرم عمر الصقر باسلوم السيباني

التي انتقلت الى رحمة الله يوم السبت ، وتم الصلاة عليها عصر الأحد في مسجد بن يماني ، ووري جثمانها الثرى بمقبرة بني مالك .

والفقيدة والدة : م. سالم وأ. محمد وأ. عبدالله و د.خالد وأ. احمد وأ. أ. هشام وأ. صقر
ويشار إلى أن يوم الثلاثاء آخر أيام العزاء في منزل ولدها صقر الواقع بحي الأندلس بجدة
سائلين الله أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين .. وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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