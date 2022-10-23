2.4 تريليون ريال رصيد الاستثمار الأجنبي

جدة – البلاد

ارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، إلى 2434.1 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

وأعلنت وزارة الاستثمار توقيع عدد من الصفقات الاستثمارية خلال الربع الثاني، في قطاعات متنوعة كقطاع الصناعات المتقدمة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة، والترفيه، والرياضة، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة.

وبحسب تقرير مستجدات الاستثمار لنفس الفترة، جرى توقيع 49 صفقة استثمارية بقيمة تتجاوز 925 مليون دولار، مدعومة بالأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن المتوقع أن توجد هذه الصفقات نحو 2000 فرصة وظيفية جديدة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 65 %، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم. وكذلك تضمن التقرير أبرز التحديثات حول التقدم المحرز في المشاريع الضخمة والعملاقة، مع التركيز على قطاع السياحة.