في تظاهرة خليجية وعربية.. جائزة عمار تحتفي بالفائزين اليوم

الرياض – خالد بن مرضاح

يقام مساء اليوم بمدينة الرياض الحفل الختامي لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة في موسمها السادس تحت شعار الإلهام يتكلم خليجي، وسط رعاية ودعم شركة وسط جدة للتطوير الشريك الماسي للجائزة، وبحضور عدد كبير من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من دول الخليج والعالم العربي ، وسيتم الإعلان عن الفائزين في مختلف مسارات الجائزة، حيث خصص المسار الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة ويضم ثلاثة فائزين, فيما سيعلن عن الفائزين في مسار خدمة ذوي الإعاقة بفائز واحد على صعيد الأفراد وفائز آخر على صعيد المنظمات غير الربحية، علماً بأن مجموع الجوائز لهذا الموسم بلغت مايقارب ربع مليون ريال سعودي.

وتأهل لنهائيات الجائزة في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة سبعة مرشحين، فيما تأهل مرشحان اثنان من مسار خدمة ذوي الإعاقة على صعيد الأفراد ومثلهما على صعيد المنظمات غير الربحية.

الجدير بالذكر أن الجائزة انطلقت في شهر أغسطس بجولة خليجية بقيادة لجنة التحكيم المكونة من أمين عام الجائزة ومؤسسها سعادة الدكتور عمار بوقس، والفنان السعودي قصي خضر, والإعلامي السعودي بتال القوس، بالإضافة للفنان الدكتور طارق العلي والفنانة التشكيلية الدكتورة شروق أمين من الكويت .

هذا وقد حظيت الجائزة باهتمام غير مسبوق من القطاع الحكومي والخاص في كافة دول الخليج، حيث شهدت الجولات الخليجية حضور عدد من وزراء التنمية الاجتماعية في دول الخليج، بالإضافة إلى حضور رسمي من ممثلي السفارات السعودية في كافة محطات الجائزة.

و في السياق ذاته سيشهد حفل الليلة العديد من المفاجآت التي تنتظر الفائزين، بالإضافة إلى الإعلان عن الخطة التوسعية للجائزة في الأعوام المقبلة.

وتأتي رعاية شركة وسط جدة للتطوير للجائزة تفعيلاً للشراكة التي تم توقيعها في بداية شهر سبتمبر الماضي ضمن مبادرات الشركة تجاه المسؤولية الاجتماعية .