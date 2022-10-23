فيديو.. قطار أرسنال يتوقف عند محطة ساوثهامبتون

أجبر ساوثهامبتون ضيفه أرسنال على التعادل 1-1 عصر اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ورغم التعادل، لا يزال أرسنال متصدرًا للائحة الدوري الإنجليزي بواقع 28 نقطة، ومن خلفه حامل اللقب والمطارد المباشر مانشستر سيتي بـ26 نقطة.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “سانت ماري” معقل فريق ساوثهامبتون أقصى جنوبي البلاد، وأدارها تحكيميًا الحكم الدولي الإنجليزي روبرت جونز.

أرسنال كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 11 عبر تسديدة متوسط ميدانه السويسري غرانت تشاكا إثر تمريرة حاسمة من زميله الإنجليزي بين وايت.

وانتظر ساوثهامبتون حتى الدقيقة 65 من الشوط الثاني ليدرك التعادل عبر الإنجليزي آدم أرمسترونغ بتمريرة حاسمة من النرويجي محمد اليونسي.

وتوقفت سلسلة انتصارات أرسنال عند محطة ساوثهامبتون، الذي أهدى خدمة إلى مانشستر سيتي بتذليل الفارق مع “الغانرز” إلى نقطتين فقط.

شاهد ملخص مباراة أرسنال وساوثهامبتون 1-1