الرياضة فريق سيدات الواحة يتأهل لنهائيات كأس العالم للأهداف العالمية في براغ

الدمام – حمودالزهراني

شهدت مدينة الدمام اختتام بطولة كأس العالم للأهداف العالمية للسيدات بنسختها السعودية الثانية، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث فاز بالمركز الأول فريق الواحة الذي تأهل للمشاركة في النهائيات العالمية لعام 2023 في مدينة براغ بدولة التشيك. نهائيات بطولة الكأس امتدت على مدار يومين على ملاعب “دوم الرياضة للجميع” في مدينة الدمام، وذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تحويلها لمركز رياضي عالمي يعزز من أداء البنية التحتية الرياضية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استضافة العديد من البطولات في بيئة مثالية لتشجيع الرياضات بأنواعها؛ من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة. ويعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن كثب مع جميع القطاعات الرياضية في المملكة وخارجها من خلال وزارة الرياضة لرفع نسبة ممارسة الأنشطة البدنية في المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج جودة الحياة، حيث أعلن الاتحاد في وقت سابق عن تنظيم النسخة الثانية للبطولة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، وتقدم للمشاركة في هذه النسخة 42 فريق كرة قدم و(10) فرق كرة سلة، من 13 منطقة حول المملكة، وذلك وفق تطلعات البطولة الهادفة إلى تشجيع السيدات في جميع أنحاء المملكة على ممارسة النشاط البدني والمساهمة المجتمعية من أجل مستقبل أكثر استدامة عبر المشاركة في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية. تجدر الإشارة أن كل من مدينة الرياض وجدة وتبوك والجوف استضافت البطولات التأهيلية لكأس العالم للأهداف العالمية بنسختها السعودية من27 أغسطس حتى 26 سبتمبر الماضي، بمشاركة فرق نسائية تأهلت إلى نهائيات النسخة الثانية.

وعلاوة على التنافس الرياضي في البطولة، يُقدم كل فريق مشارك مبادرة مجتمعية يتبناها ويسلط عليها الضوء؛ تكون منبثقة ومستمدة من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، بما ينعكس على شعبية الأنشطة الرياضية وقوتها لتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتُمكن الأفراد من التمتع بأسلوب صحي مثالي، وتعزز التأثير الإيجابي في المجتمع. من جهتها قالت شيماء صالح الحصيني،المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع: “نحن سعداء باستضافة بطولة كأس العالم للأهداف العالمية بنسخته السعودية للمرة الثانية، حيث تعكس هذه البطولة التزامنا في دعم المشاركة المجتمعية، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التأثير الإيجابي على المجتمع، وتسليط الضوء على المواهب، والمهارات لدى سيدات هذا الوطن، وذلك ضمن اهتمام وحرص الاتحاد في تمكين فئة الشباب الموهوبين من الجنسين للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم، مما جعلنا نعمل على استضافت العديد من البطولات لما تحقق تطلعات المملكة، في جعلها أكثر صحة، وتحويها إلى مركز رياضي عالمي وجذاب”.

وأضافت ” لا يسعني إلا أن أهنئ كافة الفرق المشاركة في هذه النسخة، وما حققوه من نجاح باهر يشرّف الوطن، كما أبارك للفريق الفائز في رحلته الدولية القادمة”. يذكر أن المملكة كانت قد حققت في نسختها الأولى الفوز بالمركز الثاني بكأس العالم للأهداف العالمية في أيسلندا عام 2021، من خلال الفريق السعودي “كفو”. وتوصف بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، التي انطلقت في العام 2015 بأنها “بطولة كأس العالم للخير المجتمعي”، حيث تضم العديد من السيدات من جميع أنحاء العالم، يجمع بينهن الشغف في ممارسة النشاط الرياضي، والدافع لخلق تأثير اجتماعي هادف.

وتستخدم هذه المبادرة العالمية قوة الرياضة وتأثيرها للقيام بمبادرات تحقق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، بدافع يجمع بين حب اللعبة، والرغبة في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.