سامي الحسيني محافظاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جدة : البلاد

أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بتعيين سامي بن إبراهيم الحسيني محافظاً للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكُلِّف الحسيني محافظاً لـ “منشآت” في شهر أغسطس 2022، وشغل قبلها منصب نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في “منشآت” بين 2019 و2022، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بين 2018 و2019، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في الشركة ذاتها بين عامي 2017 و2018، كما تدرج في عدة مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص، وحصل على دبلوم متقدم في القيادة من IMD، ودرجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في العلاقات العامة، كما حصل على عدد من الشهادات التخصصية والقيادية، وعلى عدة عضويات من مجالس الإدارات.

يذكر أن “منشآت” تعمل على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال؛ لإيجـاد بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار عبر تقديم الخِدْمَاتِ الداعمةِ وفرصِ الأعمال المساندة لنمو هذا القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية.