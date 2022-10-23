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دبلوماسية يمنية: الاقتصاد السعودي يحقق طفرة استثنائية 

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      23 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : محمد عمر

 قالت الدبلوماسية اليمنية بشري الإرياني أن صاحب  السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله حدد  المبادئ الأساسية لرؤية 2030، كرؤية طموحة وهي الخطوة الأولى في الاتجاه الجديد نحو بناء “مستقبل أفضل”، وتهدف الخطة ، التي وضع سمو ولي العهد ركائزها الأساسية ، إلى تطوير مصادر جديدة للاقتصاد السعودي، مثل الاستثمار العقاري والصناعي ، و إنشاء منطقة صناعية وسكنية عملاقة ، مشروع “نيوم” .

وأشارت “الإرياني ” أن الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة حتى الآن تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، والرؤية الثاقبة والطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان – دفعت وكالات التصنيف الدولية إلى ” رفع قبعتهم “إلى فاعلية التطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بعيد كل البعد عن” الكنز الأسود ” .

وشددت ‘الإرياني ” أن منذ ذلك الحين ، وضعت المملكة نصب عينيها جعل صندوقها السيادي قوة دافعة للاستثمار وأكثر كيانات الاستثمار نفوذاً في العالم بأصول تحت إدارتها بمليارات الدولارات ، فضلاً عن استقطاب أهم الشركات الأجنبية لضخ الاستثمارات في البلاد.

وعلى الرغم من أهمية التفاصيل الواردة في “رؤية 2030” ، إلا أن عنوانها الرئيسي ركز على تحرير الاقتصاد السعودي من القيود التي كانت تقيده ، وفي مقدمتها ربط الاقتصاد الوطني بمصدر دخل واحد تقريبًا وهو النفط.

أضافت “الإرياني ” أن  هناك  عوامل أخرى للرؤية منها اهتمام صاحب  السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  بإعادة هيكلة البيت الإداري ، وتعزيز رؤية  التعامل مع المشاريع والاستثمارات السعودية ، والاعتماد على الكفاءات التي لها رؤية وتؤمن بأن القوة الاقتصادية الحقيقية لم تعد موجودة من خلال النفط فقط. .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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