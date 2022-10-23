الرياضة ختام ثاني جولات بطولة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

الخبر- البلاد

اُختتمت أمس الجولة الثانية من بطولة (السعودية تويوتا) التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمحافظة الخبر، وذلك بمشاركة أكثر من (80) متسابقاً على مدار ثلاثة أيام في رياضات الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن (تايم أتاك)، وذلك في الساحات الخارجية لملعب الأمير سعود بن جلوي . وفاز بالمركز الأول في منافسات الأوتوكروس يزيد الصهيل، فيما جاء بالمركز الثاني ربيع الأعور، فيما حل عبدالعزيز الرميح في المركز الثالث، وفي منافسات الدرفت فئة أماتار حصل عبدالمحسن الخريجي على المركز الأول، وسنان أحمد على المركز الثاني، فيما جاء بالمركز الثالث عبدالهادي الحربي، وفي فئة سيمي – برو حقق المركز الأول محمد زاهد، فيما جاء بالمركز الثاني يوسف باحويرث، وفي المركز الثالث فيصل المرضي، وفي فئة برو حصل على المركز الأول محمد العرابي، وفي المركز الثاني زكريا سلوان، وفي المركز الثالث سيف اليامي، وفي منافسات كسر الزمن (تايم أتاك) فاز يزيد الصهيل بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سعيد الموري، فيما حل بالمركز الثالث إبراهيم الشريدة. ويسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من خلال بطولة (السعودية تويوتا) التي تختتم فعالياتها بمدينة جدة في الثالث من ديسمبر القادم إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من محبي هذه الرياضات وسط أجواء تنافسية، وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم في مساحات آمنة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله.