“موسم الرياض 2022” يفتتح فعالياته بعروض شيقة

الرياض : البلاد

انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار “فوق الخيال”، في حفل دولي، وعرض لسيرك دو سوليه، إضافة إلى عروض متنوعة من الألعاب النارية والألعاب البهلوانية، وحفلة غنائية للفنانة العالمية ANNE-MARIE.

وضمّ حفل الافتتاح، الذي اقيم في “رياض فايبز”، عرضًا فنيًا لجميع مناطق الموسم، إضافة إلى الاستمتاع بأنغام موسيقى الأوركسترا، التي يعيش من خلالها الزوار أولى الفعاليات الترفيهية لموسم هذا العام.

ويبدأ مساء اليوم السبت افتتاح مناطق الموسم تباعًا، إذ تفتح منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أبوابها بخياراتها الترفيهية المتنوعة، و”ونتر وندرلاند” بألعابها وساحتها التزلجية الأكبر على مستوى المنطقة، إضافة إلى “حديقة السويدي” المتميزة بعروض ومهرجانات تتبع لثقافات وأنماط عيش متعددة من أنحاء العالم.

كما يتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه ذات المعايير العالمية في خدماتها اللوجستية والترفيهية، حيث يحتوي مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.

ويضم الموسم عددا من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة أمام الزوار.