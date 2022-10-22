شاهد.. ميسي يقود باريس للفوز بثلاثية ضد أجاكسيو

سجّل مهاجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي (34 عامًا) هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-0 أمام أجاكسيو سهرة الجمعة، في الدوري الفرنسي.

وجمعت المباراة بين حامل اللقب باريس سان جيرمان والصاعد حديثًا أجاكسيو في ملعب الأخير “فرانسو كوتي” ضمن مباريات المرحلة الـ12 من المسابقة.

بتلك النتيجة،رفع النادي الباريسي رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بفارق مريح عن الوصيف لوريان (26 نقطة) فيما تجمدت نقاط أجاكسيو عند 8 في المركز قبل الأخير.

ميسي قدّم تمريرة حاسمة إلى مبابي في الهدف الأول بالدقيقة 24، ثم سجّل ميسي الهدف الثاني بالدقيقة 79، وعاد ليصنع الثالث لمبابي بالدقيقة 82.

وأصبح رصيد ميسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بعد 11 مباراة في الدوري الفرنسي 7 أهداف و9 تمريرات حاسمة، بإجمالي 16 مساهمة.

شاهد هدف ميسي أمام أجاكسيو