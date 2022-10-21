ميليشيا الحوثي تطلق طائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي شرق المكلا بـحضرموت

البلاد : متابعات

هاجمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطائرتين مسيّرتين اليوم الجمعة، ميناء الضبة النفطي بمديرية شحير شرق مدينة المكلا في محافظة حضرموت.

وقالت مصادر محلية، إنّ طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي، بالتزامن مع وصول سفينة لتحميل شحنة نفط من الميناء.

وأوضح محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في تصريح مصور، أن الميناء تعرض لهجومين الأول كان عند الساعة 2:05 ظهر اليوم الجمعة بين السفينة والعوامة، فيما كان الهجوم الثاني عند الساعة 2:20 وكانت أكثر قرباً من السفينة النفطية.

وأكد بن ماضي أن الهجمات لم تسفر عن أي أضرار، لافتاً إلى أن الشركة النمساوية سبق وأبلغتهم عن التهديدات وتم إبلاغ وزارة النفط والتي قامت بدورها في إبلاغ الشركة النفطية المشغلة.

وأضاف، أنه كان من المقرر دخول السفينة قبل أسبوع، وبالتالي تم الإبقاء عليها في المياه الدولية، موضحاً أنه تم نقل السفينة التي ستقل النفط الخام إلى المياه الإقليمية، ويجري الترتيب أمنياً لإدخالها خلال الأيام القادمة.

كما كشف محافظ حضرموت عن تعرض ميناء النشيمة النفطي بمحافظة شبوة لهجوم مماثل قبل أسبوعين ولم يسجل أي أضرار.

وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قد هددت مطلع أكتوبر الجاري باستهداف المنشآت النفطية وشركات الإنتاج والتصدير وشركات الشحن النفطي في البحرين الأحمر والعربي.