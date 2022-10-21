الرياضة زياد المقرن رئيساً تنفيذياً لنادي سباقات الخيل

البلاد – حاتم العطرجي أصدر مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل قراراً بتكليف زياد بن سعد المقرن رئيساً تنفيذياً للنادي خلال الفترة المقبلة. وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي السابق للنادي على جهوده الكبيرة طيلة فترة عمله، متمنياً له التوفيق في مهام عمله أميناً عاماً لهيئة الفروسية. وثمن زياد المقرن الرئيس التنفيذي المكلف لنادي سباقات الخيل، ثقة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تكليفه رئيساً تنفيذياً لنادي سباقات الخيل.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل اعتزازه وزملائه بالثقة الغالية، متمنياً أن يوفق الجميع في خدمة سباقات الخيل والوسط الفروسي في ظل الدعم الكبير الذي تجده الفروسية عموماً وسباقات الخيل خصوصاً من القيادة الرشيدة – حفظها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، في كل ما من شأنه خدمة سباقات الخيل والارتقاء بها لمصاف العالمية. من جهته قدم المهندس مروان بن عبدالرحمن العليان أمين عام هيئة الفروسية شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل ولجميع منسوبي النادي على الجهود المبذولة فترة عمله والتي تكلّلت بالعديد من النجاحات والإنجازات، مقدماً التهنئة لزياد المقرن بمناسبة صدور قرار تكليفه، ومتمنياً له التوفيق في مهام عمله.