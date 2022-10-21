الرياضة أخضر الشاطئية يلاقي البحرين وديًا استعدادًا لبطولة القارات

الرياض – هاني البشر يلتقي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الشاطئية، غدا (السبت)، بنظيره المنتخب البحريني الشقيق في اولى مبارياته الوديه بمعسكره الحالي في مملكة البحرين، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي في الفترة من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، وبطولة نيوم الدولية التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل. وكان (أخضر الشاطئية)، قد دشّن اليوم (الجمعة)، معسكره الحالي بمملكة البحرين، وذلك بإجراء أولى تدريباته على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم، بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياغو سوزا، الذي بدأ التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين، أعقبها إجراء تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية بإستخدام الكرة، انتهج خلالها الخطة التي سيلعب بها المباراة الودية، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين بأستثناء اللاعب خالد وهيب الذي فّضل الجهاز الفني إراحته بناءً على توصية الجهاز الطبي. يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer، أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.