الإقتصاد

وزيرُ التجارة يعيِّنُ 4 أعضاء في مجلس إدارة غرفة تبوك

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      20 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : البلاد

أصدرَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك،هم: علي بن محمد القحطاني،مساعد بن عبدالمحسن البازعي، عماد بن سداد الفاخري،عبدالرحمن بن يوسف البوق، وذلك في الدورة الـ11 لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد إلى أربع سنوات، حيث اكتمل النصاب القانوني لأعضاء المجلس بعدد ثمانية أعضاء.
يذكر أن انتخابات غرفة تبوك تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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