وزيرُ التجارة يعيِّنُ 4 أعضاء في مجلس إدارة غرفة تبوك

تبوك : البلاد

أصدرَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك،هم: علي بن محمد القحطاني،مساعد بن عبدالمحسن البازعي، عماد بن سداد الفاخري،عبدالرحمن بن يوسف البوق، وذلك في الدورة الـ11 لمجلس إدارة الغرفة التي تمتد إلى أربع سنوات، حيث اكتمل النصاب القانوني لأعضاء المجلس بعدد ثمانية أعضاء.

يذكر أن انتخابات غرفة تبوك تمت وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد المحلي.