الرياضة

تأهل الأهلي المصري وبرشلونة وماغديبورغ وكيلسي إلى نصف نهائي” سوبر جلوب” لكرة اليد

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      20 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمودالزهراني
تأهلت أندية الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني وماغديبورغ الألماني وكيلسي البولندي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، التي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام حتى 23 أكتوبر الجاري، فيما خسر فريق الخليج ممثل المملكة مباراته الثانية في البطولة أمام ماغديبورغ، ويفقد فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة.

في اللقاء الأول تصدر فريق كيلسي فرق المجموعة الثالثة، بعد فوزه على فريق تاوباتي البرازيلي، بنتيجة (30-39)، فيما بقي فريق تاوباتي في المركز الثاني، وحل فريق الكويت الكويتي في المركز الثالث.

وفي اللقاء الثاني، حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على فريق الترجي التونسي بنتيجة (37-24)، ليحرز المركز الأول في مجموعته الرابعة، فيما حقق فريق الترجي التونسي المركز الثاني، وحل فريق مينيستروس في المركز الثالث.

وتأهل فريق الأهلي المصري بعد فوزه على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة (29-28)، في اللقاء الثالث والجماهيري، فيما حقق فريق بنفيكا المركز الثاني، وحل فريق مضر السعودي في المركز الثالث.

واختتمت منافسات الدور التمهيدي باللقاء الجماهيري الآخر، الذي شهد خسارة فريق الخليج من ماغديبورغ بنتيجة (29-35)، ليتأهل ماغديبورغ متصدراً للمجموعة الأولى، فيما بقي الخليج في المركز الثاني، وحقق فريق سيدني المركز الثالث.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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