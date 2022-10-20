الرياضة بمشاركة النصر والهلال..التنفيذي الآسيوي لكرة السلة يكشف عن شعار دوري السوبر للأبطال للأندية

جدة- البلاد

كشف المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي لكرة السلة عن الشعار الرسمي لدوري السوبر لغربي آسيا لكرة السلة (WASL) بمشاركة الهلال والنصر من السعودية. ويتكوّن شعار دوري السوبر لغربي آسيا (WASL) من” صورة ونص، حيث تجمع الصورة أحرف WASL الأربعة على شكل كرة سلّة لتعكس أهمية دوري السوبر لغربي آسيا (WASL) في توحيد الدول ال 14 المشاركة. ويعد دوري السوبر لغربي آسيا (WASL)، المقرر انطلاقه في نسخته الأولى يوم 19 ديسمبر، ويستمر حتى مايو 2023، محطة جديدة وهامة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج، وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل ستة فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليهم أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.

وسيتأهل الفريقان المتأهلان الى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا (WASL) لكأس آسيا للأندية البطلة ٢٠٢٣، التي يصل بطلها إلى كأس الانتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA. من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن الإعلان عن هوية الشعار وانطلاق منافسات البطولة لمسابقة الأبطال في دوري آسيا بثوبها الجديد يمثل خطوة مهمة للأندية السعودية في المشاركة والمنافسة في البطولة والرفع من القيمة التنافسية للأندية السعودية متمنيا التوفيق لناديي الهلال والنصر في تحقيق نتائج ايجابية تعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية في ظل الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لكافة الألعاب الرياضية.