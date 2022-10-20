الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تطلقُ حملة للتوعية بأمراض الروماتيزم

المدينة المنورة : محمد قاسم

أطلقت الجمعيةُ السعودية لأمراض الروماتيزم , اليوم (الخميس) حملة للتوعية بأمراض الروماتيزم في مختلف مناطق المملكة، في ظل احتفاء العالم باليوم العالمي لالتهاب المفاصل ،وذلك من خلال توعية مرضى التهاب المفاصل بطريقة الوقاية من التهاب المفاصل، وتقليل مخاطره، وللحدِّ من مضاعفاته السلبية التي قد تتسبب في إعاقة دائمة ، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف المبكر عن التهاب المفاصل والتوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس – في حديث خاص لـ (واس)- أن الجمعية بادرت بتدشين فعالية توعوية بعنوان ” القرار بيدك “,التي تعني في حال شعور الفرد بألم في المفاصل،الذي يصاحبه تورم وتيبس صباحي، فهنا القرار بيد المصاب بالتوجُّه إلى طبيب الروماتيزم، مشيرةً إلى أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وتثقيفهم بمرض التهاب المفاصل، وذلك لما لها من أهمية في وقت أصبح فيه مرض التهاب المفاصل المزمن يشكِّل خطراً على صحة الفرد والمجتمع، وسبب في الإعاقة إذا تأخر التشخيص والعلاج، حيث تُعَدُّ النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بينما غالبية المصابين بالنقرس هم من الرجال.

وأشارت إلى أن الحملة سوف تستمر طيلة شهر أكتوبر، وتتضمَّن ندوات تثقيفية على منصة زووم، واستشارات طبية على إنستجرام الجمعية، ويتخلَّلها مناقشة: التهاب المفاصل الروماتويدي وعلاجه، التهابات المفاصل الطفولية، والذئبة في الأطفال والبهجت والفيبروميلجيا لدى مرضى الروماتيزم، بالإضافة إلى أنشطة حضورية ، كما تتضمَّن ركنًا بالتوعية بأمراض الروماتيزم ومرض الروماتويد، وتقديم استشارات مجانية مع أخصائيي واستشاريي أمراض روماتيزمية، وإخصائيي علاج طبيعي وتغذية، كما سيُعرض فيلم توعوي عن التهابات المفاصل، مضيفة بأن المحاضرات الافتراضية على منصة زوم خلال شهر أكتوبر تضمَّ نخبة من استشاريي الروماتيزم، كما تناقش الندوة التثقيفية مقدمة عن الأمراض الروماتيزم، وروماتيزم الكبار والأطفال وعلاجه، والعلاج الطبيعي لمرضى الروماتويد.