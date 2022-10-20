استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم استقالتها من زعامة حزب المحافظين، ومن ثمّ من منصبها، وذلك بعد 45 يومًا فقط.

وقالت في كلمةٍ لها خارج داونينج ستريت: إنها ستبقى رئيسةً للوزراء حتى يتم اختيار خلفٍ لها، مضيفةً أنها تولت منصبها في وقت شهد عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير، مما دعاها لوضع رؤية لضريبة منخفضة واقتصاد عالي النمو.

وأوضحت أنها في ظل الظروف الراهنة لا تستطيع الوفاء بالوعود التي انتُخبت من أجلها.