سياسة

استقالة رئيسة وزراء بريطانيا

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      20 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن – واس

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم استقالتها من زعامة حزب المحافظين، ومن ثمّ من منصبها، وذلك بعد 45 يومًا فقط.
وقالت في كلمةٍ لها خارج داونينج ستريت: إنها ستبقى رئيسةً للوزراء حتى يتم اختيار خلفٍ لها، مضيفةً أنها تولت منصبها في وقت شهد عدم استقرار اقتصادي ودولي كبير، مما دعاها لوضع رؤية لضريبة منخفضة واقتصاد عالي النمو.
وأوضحت أنها في ظل الظروف الراهنة لا تستطيع الوفاء بالوعود التي انتُخبت من أجلها.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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