أمانة جدة تنفذ 5 مشاريع لأنسنة المدينة بـ 288مليون ريال

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خمسة مشاريع لتعزيز أنسنة المدينة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 288 مليونًا و273 ألف ريال، ضمن المبادرات التطورية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة ، التي تُعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن مشاريع الأنسنة الجاري تنفذها في أنحاء المحافظة ، شملت تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية على امتداد 2.5 كم ، ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت الـ229 مليون ريال، وستضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر لتوفير ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، كما تتضمن أعمال المشروع تطوير كامل للبنية التحتية.

وأفاد أن مشاريع الأنسنة تشمل تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة كمرحلتين (أولى وثانية) في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليونًا و220 ألف ريال، فيما تسعى الأمانة إلى تحفيز السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، لتضاف إلى 23 ممشى نفذت تباعا في أنحاء جدة.

وأشار البقمي إلى أن الأمانة شرعت في مشروع إنشاء حدائق وساحات بلدية بتكلفة تتجاوز 15مليونًا و777 ألف ريال، ستسهم في زيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة عبر تنفيذ حدائق نوعية في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، على مساحة إجمالية قدرت بـ 30,431م2.

مبينا أن مشروع تشجير المحاور الرئيسة بجدة ضمن (مرحلته الثانية) يُعد خامس مشاريع أنسنة المدينة إذ يستهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13,550 مترًا طوليًا وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، مبينًا أن ذلك سيسهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.

يذكر أن أمانة جدة دشنت خلال شهر مايو الماضي مشروع حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة وصلت نحو 80 مليون ريال، وتعد الحديقة الأكبر من نوعها على مستوى مدينة جدة ، ضمن مشاريع الأنسنة التي تزيد من نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وترفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، فيما تشكل متنفسًا مميزًا للسكان والزائرين وتوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.