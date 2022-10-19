150 لوحة فنية رسمها ذوي الإعاقة مباشرة في جناح عيون جدة

جدة – خالد بن مرضاح

شاركت جمعية عيون جدة في فعاليات ملتقى “إضاءة جدة”، الذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يومي 17 و18 من شهر أكتوبر لهذا العام 2022م الموافق 21 و22 من شهر ربيع الأول لعام 1444هـ بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة وقطاع غير ربحي ، و أفتتح الملتقى سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري وبدأ الحفل بالسلام والوطني بلغة الإشارة من منسوبي الجمعية السعودية للإعاقة السمعية ، تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاه أحد الأطفال التوحديين ثم كلمة تعريفية عن ملتقى إضاءة القتها سعادة المستشارة نورة الجبالي أوضحت فيها أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات للتعريف بالخدمات الجليلة التي تقدمها الدولة لهذه الفئة الغالية بالإضافة الى التعارف بين مقدمي الخدمات لضمان التكامل بين مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية.

بعد ذلك أفتتح سعادة د/ هشام الحيدري المعرض الخاص بملتقى إضاءة وشرف سعادته جناح جمعية عيون جدة الأول وأطلع على الاعمال والمبادرات التي تقدمها جمعية عيون جدة لهذه الفئة الغالية واستمع لشرح من المدير التنفيذي للجمعية الدكتور زهير ميمني وفريق الجمعية عن المشاريع والمبادرات التي تنفذها الجمعية بشكل عام والمبادرات التي تم تنفيذها مع ذوي الاحتياجات الخاصة وكان من أهمها كورنيش الألوان حيث شارك أكثر من 200 من ذوى الإعاقة في تلوين الكورنيش ، كما تم تكريم أفراد فريق المملكة للبارا ولمبك في مقر عيون جدة حيث قدم سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية م/ أنس محمد صالح صيرفي لهم الهدايا التذكارية وتناول طعام العشاء معهم وتم تكريمهم على الجهود المبذولة لرفع إسم وعلم المملكة العربية السعودية في مختلف المحافل الداخلية والدولية.

وفي جناح الجمعية الثاني شملت المشاركة على تخصيص جدارية تحتوي على ١٥٠ لوحة فنية قام برسمها مباشرةً خلال المعرض عدد 150 من ذوي الإعاقة من مختلف الاعمار تحت إشراف الفنانة العالمية السعودية الأستاذة / سحر عناني وشارك معها الفنان القدير البرفسور هشام بنجابي أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية وقد ابهر ذوى الاعاقة الحضور بقدرتهم على الأبداع والتميز ووجهوا رسالة لكل من يشكك في قدراتهم بأنهم قادرون على العمل والإنجاز ويأتي ذلك من خلال حرص الجمعية على دعم المشاريع التي تعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة والفعاليات.

وأوضح الدكتور زهير ميمني المدير التنفيذي لجمعية عيون جدة أن مشاركة الجمعية تأتي في إطار دعم الأنشطة الخيرية التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في المجتمع انطلاقا من رسالة

الجمعية “مجتمعنا مسؤوليتنا ” ، وذلك من خلال جناح مخصص للمشاريع و المبادرات والاعمال الخيرية التي نفذتها الجمعية خلال مسيرتها وجميعها تصب لصالح الأسر المتعففة وأخرى لتحسين جودة الحياة، ومن أبرز هذه الإنجازات جداريات فن جدة التي تهدف الى عمل مجموعة من الجداريات للارتقاء بالطابع الحضاري لمدينة جدة وتحسين المشهد البصري لعدد 17 من الميادين ومحاور المدينة ، ومبادرة وكورنيش الألوان التي تتحلى بها واجهة جدة البحرية والتي تم تنفيذها على يد أكثر من 7000 متطوع ومتطوعة تم تلوين مسافة 2950 متر مربع على مدى 8 أشهر.

بالإضافة الى مبادرة ترميمه التي تهدف الى ترميم وتجهيز عدد من المنازل لرفع المعاناة عن الأسر المتعففة وتمكينهم من العيش في مساكن لائقة ومريحة والعديد من الأعمال الخيرية مثل توزيع السلال الغذائية على الاسر المتعففة وتوزيع البطاقات والكوبونات الشرائية وافطار صائم.

وأيضا من ضمن المبادرات التي تنفذها الجمعية خلال هذا العام حديقة أولو الفضل التي جاءت تنفيذا لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – وتوجيهات حكومتنا الرشيدة التي أصدرت نظام حقوق كبير السن ورعايته واسهاما لتأهيل المرافق العامة لتكون متنفسا لكبار السن حيث تشتمل الحديقة على العديد من المرافق التي تراعي قدرات كبار السن ومساعدتهم على القيام بهواياتهم المفيدة وتقديم الشكر والعرفان لجيل كافح وثابر في صنع شباب اليوم وبناء الوطن

ومشروع مسار الدراجات الجبلية الذي يعد من المشاريع المستدامة والمستقبلية ويشتمل المشروع على العديد من الأنشطة مثل الطيران الشراعي بالمظلات وركوب الخيل وأماكن مخصصة للتخييم والعديد من الأنشطة المتنوعة.