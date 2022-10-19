يتضمن فقرات فنية شيقة.. طرح تذاكر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022

الرياض – هاني البشر

أعلنت الألعاب السعودية 2022، عن طرح تذاكر حفل افتتاح النسخة الأولى للدورة والذي سيستضيفه استاد الملك فهد الدولي مساء يوم 28 أكتوبر، واطمأنت اللجنة المنظمة على جاهزية فقرات حفل الافتتاح المتنوعة والتي تُبشر بحفل تاريخي ومثالي يليق بمستوى الحدث، ويواكب النجاحات المتميزة التي اعتادت عليها المملكة في الفعاليات الكبرى التي استضافتها في السنوات الأخيرة.

وستكون الجماهير على موعد مع حفل افتتاح مبهر، يمزج بين القدرات البشرية والإمكانات التقنية لخلق حالة من الإبهار البصري للجمهور في الاستاد والمشاهدين خلف شاشات التلفزيون، حيث ستمتزج كل العناصر بشكل يعبّر عن أهداف الدورة، وأعدت اللجنة المنظمة كل العدة لحفل الافتتاح لضمان خروجه في أبهى حلة وصورة، ليكون الحفل بمثابة أفضل انطلاقة للحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة.

وكشفت اللجنة المنظمة للدورة عن طرح تذاكر الحفل أمام الجمهور عبر الموقع الإلكتروني لدورة الألعاب السعودية، كما دعت الجمهور بضرروة الحضور مبكراً لاستاد الملك فهد الدولي من أجل الاستمتاع بالفعاليات، وضمان مقاعد مناسبة.

وسيتضمن الحفل فقرات متنوعة ومتميزة وعروض فنية ورياضية، وعروض للألعاب النارية، وعروض ضوئية ترسم لوحة فنية في جنبات استاد الملك فهد الدولي، إلى جانب مسيرة للرياضيين المشاركين في الدروة بالأعلام، كما سيتم إيقاد شعلة الدورة، وستُختم فعاليات الحفل بعرض موسيقي ضخم يقدمه منسق الموسيقى العالمي ديفيد غيتا.

وتهدف الدورة في نسختها الأولى إلى زيادة شعبية الألعاب المختلفة في المملكة وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات، كما تهدف إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية، حيث ترتبط ببرنامج رياضي النخبة لاكتشاف مواهب جديدة يتبناها البرنامج، كما تسعى الدورة لرفع مستوى قدرات السعودية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبشكل يواكب الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطـاع الرياضي من قبل القيـادة الرشيـدة.