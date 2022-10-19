منافسات WWE كراون جول في موسم الرياض

الرياض- خالد بن مرضاح
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، بالاشتراك مع WWE، أن منافسات “كراون جول” ستكون جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2022، حيث ستشهد العاصمة الرياض يوم السبت 5 نوفمبر المقبل نزالًا يجمع بطل “WWE” رومان رينز ضد لوجان بول، في ملعب مرسول بارك عند الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المملكة.
وجاء إعلان النزال من قبل كبير مسؤولي المحتوى في “WWE” بول ليفيسك المعروف باسم “تربل إتش” في مؤتمر صحفي رسمي أقيم في لاس فيجاس عقب ظهور رومان رينز كضيف في برنامج بودكاست لوجان “”IMPAULSIVE حيث تحدّى مقدم البرنامج ضيفه علنًا لمباراة تقام بينهما وجهًا لوجه، وتباع تذاكر المباراة عبر الرابط: (https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=647/ar_WWE).
ويعد البطل العالمي رومان رينز صاحب أطول فترة في الاحتفاظ بلقب البطولة بتاريخ WWE، حيث يحتفظ باللقب منذ أكثر من 775 يومًا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المباريات الإضافية في موسم الرياض هذا العام، ومعلومات بثها الإقليمي في الأسابيع المقبلة، ولمزيد من المعلومات حول النزالات يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.wwe.com.
تنطلق فعاليات موسم الرياض 2022 في 21 أكتوبر الجاري، وتتضمن أكثر من 8500 يوم فعالية وتجربة في 15 منطقة، لكل واحدة منها طابع ترفيهي خاص، وتحتوي على 252 مطعمًا ومقهى، و240 متجرًا، إضافةً إلى الألعاب النارية، و8 عروض دولية، وأكثر من 150 حفلة غنائية.