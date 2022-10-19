مع اقتراب الشتاء.. 7 طرق للوقاية من الأنفلونزا

الرياض ـ البلاد

أوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، 7 طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب دخول فصل الشتاء، والتي كان في مقدمتها أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي.

وبيّنت المدينة، أن طرق الوقاية تتضمن غسل اليدين جيداً وبانتظام بالماء والصابون وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وتجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات. ولفتت إلى أن الطرق تشمل استخدام المناديل عند العطس والسعال والتخلص منها فوراً، والحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم مثل الطاولات والمقاعد، وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة.

يشار إلى أنه يمكن علاج الانفلونزا بطرق طبيعية منها مشروب العسل الممزوج بالليمون والماء الساخن وهو علاج شائع عندما يتعلق الأمر بتخفيف التهاب الحلق وسيلان الأنف وتوصي هيئة الصحة فى لندن PHE المرضى أن يستخدموا العسل ، كما أن هناك بعض الأدلة على أن الزنك يقلل من مدة أعراض البرد مثل احتقان الأنف، العطس، السعال، والتهاب الحلق، كما أن الزنك عنصر غذائي رئيسي لتقوية المناعة . وتشما الأطعمة الغنية بالزنك المأكولات البحرية ولحم الضأن ولحم البقر والحبوب الكاملة وبذور القرع والفاصوليا المطبوخة.

وتساعد شوربة الدجاج بالخضار بما تحتويه من بروتين وفيتامينات على تحسين الشهية واستعادة الطاقة التى تقل خلال فترة المرض ولكنها لا تعد علاجا الأنفلونزا إلا أنها تساعد فى العلاج.

كما يحتوى الثوم على مركب يسمى الأليسين، والذى ثبت أنه مفيد لجهاز المناعة، وكذلك فإن الطريقة التى تتم بها استخدام الثوم يمكن أن تؤثر على قوة الأليسين حيث أن الثوم المفروم أو المقطّع يكون له أكبر فائدة.

أما فيتامين (c) فهو مفتاح عمل جهاز المناعة، وهناك أدلة تشير إلى أنه قد يقلل من طول نزلات البرد ولكنه لا يمنعها. ومن الأطعمة الغنية بفيتامين C تشمل الحمضيات والفلفل الأحمر، الكرنب، والقرنبيط والفراولة.