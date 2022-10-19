مختص لـ(البلاد): توعية مستمرة لاستدامة سلامة الطرق

جدة ـ البلاج

أكّد الدكتور علي عثمان مليباري رئيس مجلس إدارة شعبة تخطيط النقل والسلامة المرورية المدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية على أهمية اليوم الوطني لسلامة الطرق موضحًا أن سلامة الطرق آلية إنسانية تستهدف سلامة الإنسان، وبالتالي يركِّز هذا اليوم الذي أطلقه المركز الوطني لسلامة الطرق المستظل تحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على أهمية سلامة الطرق، والتقليل من الحوادث المرورية، والتوعية، والمساهمة في حفظ الأرواح..

وأضاف الدكتور علي مليباري المتخصص في هندسة النقل والمرور: أنه من المهم أن نجعل سلامة الطرق موضوعًا يتسم بالاستدامة وذلك عبر عدة محاور بعضها نظري والآخر عملي، فعلى المستوى النظري لا بد من انتهاج أسلوب التوعية المستمرة، أما المستوى العملي فيظهر في العناية المستمرة بالطرق وصيانتها، ولا يمنع من الاطلاع على تجارب الآخرين وتطبيق كل ما هو مستحدث ناجح، ولعلي هنا أشير بإيجابية إلى مشروع كود الطرق السعودي الذي تم توقيع عقده في عام 2021م برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وهو أحد مشاريع مبادرة تحسين تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء ضمن برامج رؤية المملكة 2030م، حيث ينتهج مشروع ‫كود الطرق السعودي‬ توحيد المواصفات الفنية والتشغيلية، وذلك ليكون – عند اكتمال إنشائه والبدء في تنفيذه – مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق بكافة مستوياتها، ومساهمًا في تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان والجودة والكفاءة الاقتصادية والبيئة للطرق في بلادنا الغالية.