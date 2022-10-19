«تحدي نيوم» يستقبل ابتكارات الذكاء الاصطناعي

الرياض- البلاد

يواصل “تحدي نيوم” للذكاء الاصطناعي بنسخته الثانية لعام 2022 الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع (نيوم) مؤخراً، استقبال الراغبين في الالتحاق بمنافسات التحدي حتى العاشر من شهر نوفمبر المقبل؛ بهدف دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وبناء القدرات المحلية والدولية في الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم، ودفعها إلى آفاق جديدة في عالم الابتكار.

ويأتي هذا التحدي ضمن إطار الجهود التي تبذلها (سدايا) لإطلاق القيمة الكامنة للبيانات كونها ثروة وطنية، ولتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى الريادة العالمية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دورها في رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيعه، وبناء القدرات الوطنية في مجال الابتكارات.

ويتضمن “تحدي نيوم” وهو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي تحت رعاية سمو ولي العهد، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجهها (نيوم)، عبر 3 مسارات هي: توظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار، وتمكين الفحص الآلي بالذكاء الاصطناعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التشريعات القابلة للتنفيذ الآلي بغية تسريع الإجراءات ومواكبة التطورات المحلية.

وسيحصل الفائزون على عقود تنفيذية مع (نيوم) بقيمة 500,000 ريال لكل فائز من الفائزين في المسارات الثلاثة أي ما مجموعه مليون و500 ألف ريال، لتطوير ابتكاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع، فضلاً عن تحفيز المنشآت لتقديم منتج الحد الأدنى.