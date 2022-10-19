الموارد تكشف اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي

الرياض ـ البلاد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي، والتي حددت فيها ضوابط وشروط التطوع وحقوق والتزامات المتطوعين.

وبينت اللائحة شروط التطوع لمن هم دون 18 عامًا، ومنها الحصول على موافقة ولي أمرهم، وإبرام ميثاق تنفيذ الفرصة التطوعية معه قبل إلحاقهم بالفرصة التطوعية. كما شملت ضوابط تطوعهم عدم إلحاقهم بأي فرصة تطوعية قد تضر بسلامتهم أو صحتهم أو تحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم، وأن تراعي الفرصة التطوعية قدراتهم ومهاراتهم ومرحلتهم العمرية.

وتعمل المملكة ممثلة في الجهات ذات العلاقة على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي ليكون وفق نهج مجوَّد يحفز على التبني المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولاً إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030م، فيما تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القاء الضوء الضوء على العمل التطوعي والتنافس فيه بين الشباب والشابات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، والعمل على تدريب وتأهيل المتطوعين؛ تعزيزاً لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات الرؤية الطموحة.