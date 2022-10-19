الرياضة المملكة تستضيف بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز

الرياض- غدير الطيار

أكد صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اعتزازه باستضافة المملكة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، وقال:”إن استضافة الدرعية لبطولة لونجين العالمية التي تعد من أهم وأقوى بطولات قفز الحواجز في العالم تأتي امتدادًا لدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عرّاب الرؤية الطموحة وصانع التغيير، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حيث تشهد المملكة نقلة نوعية باستضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل نزال البحر الأحمر للملاكمة وسباقات الفورمولا ورالي داكار، وغيرها من الأحداث. وأضاف: تعد استضافة بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، التي تمت بعد توقيع الاتفاقية العام الماضي مع يان توبز مؤسس ورئيس جولات لونجين العالمية قفزة نوعية في الفروسية السعودية؛ حيث إنها تضم أفضل الفرسان العالميين المصنفين وأفضل الجياد، وتلاقي اهتمامًا كبيرًا عالميًّا، كونها الجولة الختامية من بين 15 جولة حول العالم. وتم اختيار الدرعية موقعاً للبطولة؛ لأنها تجسد إرث المملكة التاريخي والثقافي، وقد تم تجهيز الموقع بأفضل الإمكانيات بما يتناسب مع المعايير العالمية ويواكب الحدث العالمي المرتقب.