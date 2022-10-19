التحلية تستعرض خططها للهيدروجين الأخضر

الرياض – البلاد

استعرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، آفاقها الجديدة وحلولها المبتكرة لاستدامة الموارد المائية وتعظيم الأمن البيئي، ومبادراتها في مجال الهيدروجين الأخضر وفق أحدث التقنيات والمبادرات والحلول الابتكارية، التي تستهدف تعزيز أمن الإمداد المائي والحفاظ على البيئة، وتوليد الطاقة عبر التقنيات الآمنة من الانبعاثات الملوثة من بينها تقنية “التناضح العكسي “.

وأبرزت المؤسسة خلال مشاركته افي أسبوع القاهرة الدولي للمياه وضمن محاور المؤتمر، أهمية الهيدروجين الأخضر بصفته عنصرًا أساسيًا في أي إستراتيجية لإزالة الكربون، وأوضحت بأنه سيصبح منافسًا من حيث التكلفة بحلول منتصف عام 2030 وفق مؤشرات دولية رسمية.

وكشفت المؤسسة عن توقع تزايد الطلب على الهيدروجين الأخضر بسرعة، إذ يُتوقع أن يصل إلى 21% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في العالم بحلول عام 2050م، حيث إن الثلث سيكون للهيدروجين الأخضر.