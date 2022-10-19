أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع وقف النخيل

المدينة المنورة – البلاد

تفقد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة جمعية تكافل الخيرية مشروع وقف النخيل لرعاية الأيتام، حيث اطّلع على إحدى مزارع الوقف بمحافظة خيبر التي تأتي واحدةً من مشاريع الجمعية الاستثمارية التابعة للوقف والتي تنفذها في 9 مواقع مختلفة على مساحة تزيد عن 11 مليون متر مربع غُرِست فيها أكثر من 160 ألف نخلة حتى الآن.

وخلال جولة سموه الميدانية على المزرعة، قدّم الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي، شروحات تفصيلية عن مشروع الوقف ومستهدفاته لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث تهدف إلى تعظيم الأثر الإيجابي لصالح الأيتام من خلال توسيع نطاق الإيرادات السنوية المتنامية التي تحققها مزارع وقف النخيل على مستوى المنطقة، حيث أشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجمعية في تنفيذ مشاريعها النوعية لخدمة أبنائها الأيتام.

وتستهدف جمعية تكافل الخيرية مد نطاق مشروع وقف نخيل اليتامى بوصفه واحدًا من أهم مشاريعها الاستثمارية في ظل التوسعات المتزايدة من البرامج والاستفادة من الطرق الحديثة للزراعة واستخدام التقنية في ري أشجار وقف نخيل الأيتام ورعايتها، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة كفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تطوير المنطقة والغرفة التجارية.