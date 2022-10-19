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أمير القصيم يناقش سير المشاريع

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      19 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة- البلاد

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة أمس, جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1443 / 1444هـ، في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وأكد سموه في افتتاح الجلسة ما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام من القيادة الحكيمة وأسهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ورفع الشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في 12 مدينة في أنحاء المملكة منها مدينة بريدة ستسهم في تطوير البنية التحتية لها بإذن الله.

وأشاد سمو أمير القصيم برئيس وأعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة بالمجلس لقاء ما يقومون به من جهود ملموسة في إنجاز المشاريع المتعثرة بالمنطقة، مرحباً بانضمام مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة لمجلس المنطقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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