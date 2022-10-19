أمير القصيم يناقش سير المشاريع

بريدة- البلاد

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس المنطقة أمس, جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1443 / 1444هـ، في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة.

وأكد سموه في افتتاح الجلسة ما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام من القيادة الحكيمة وأسهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين والمقيمين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ورفع الشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة إطلاق شركة “داون تاون السعودية”، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في 12 مدينة في أنحاء المملكة منها مدينة بريدة ستسهم في تطوير البنية التحتية لها بإذن الله.

وأشاد سمو أمير القصيم برئيس وأعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع المتعثرة بالمجلس لقاء ما يقومون به من جهود ملموسة في إنجاز المشاريع المتعثرة بالمنطقة، مرحباً بانضمام مدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة لمجلس المنطقة.