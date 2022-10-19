أمير الشرقية يدشن حملة «عليكم بسنتي»

الدمام – البلاد

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمجلسه الأسبوعي “الاثنينية” , حملة “عليكم بسنتي” ، حضره وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال ومسؤولو الجهات الحكومية ومنسوبو فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وعدد من أهالي المنطقة .

وأكد سموه أن المملكة منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حريصة على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وما ورد في السنة النبوية، ومنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال ” إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصّ عليها كتاب الله الكريم ويُعمل بها ولله الحمد في هذه البلاد الطاهرة في كل مناحي الحياة وبرعاية كاملة من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحظيت بالرعاية والعناية منذ تأسيس هذه الدولة ولله الحمد وكل ما فيه خير للبلاد والعباد سيكون إن شاء الله محل رعاية واهتمام وتطوير من قيادتنا الحكيمة”.