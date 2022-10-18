“هدف” يدعم توظيف 277 ألف مواطن ومواطنة

الرياض : البلاد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن دعمه لتوظيف 277 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري في شهر يناير 2022م وحتى نهاية الربع الثالث في سبتمبر 2022م، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية البشرية وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.

وأبان الصندوق، أن إجمالي ما صرف على برامج الدعم للفترة ذاتها وصل إلى 3.75 مليارات ريال.

ويقدم “هدف” عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة؛ منها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وبرنامج دعم حضانات الأطفال “قرة”، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وبوابة التوجيه والإرشاد المهني “سُبل”، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة.