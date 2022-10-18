الرياضة نيابة عن الفيصل.. فهد بن جلوي يترأس الوفد السعودي لاجتماعات (أنوك)

جدة – البلاد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يرأس نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية “الأنوك” الذي سيعقد في العاصمة الكورية سيول يومي الأربعاء والخميس المقبلين برئاسة الرئيس المكلف لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدكتور “روبن ميتشل”. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع انتخاب الرئيس الجديد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، حيث ترشح لهذا المنصب الرئيس المكلف الحالي الدكتور روبن ميتشل دون منافس، إضافة إلى تسمية سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الاولمبية القطرية، نائبا لرئيس الاتحاد. ويناقش الاجتماع العديد من التقارير المقدمة من قبل اللجان المنظمة للدورات الأولمبية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024، ودورة ألعاب الشباب الشتوية 2024م، ودورة الألعاب الشتوية 2026 والمقرر إقامتها في إيطاليا، وأولمبيادي لوس أنجليس 2028، وبريزبن 2032، والتوصيات الهامة المتعلقة بأنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية. يحضر الاجتماعات إلى جانب سموه، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي.