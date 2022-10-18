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الكويت تنوّه بالدور الرائد للمملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1444 هـ      18 أكتوبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أشادت وزارة الخارجية في دولة الكويت بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية؛ بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصون الأمن والسلم الدوليين ويدعم توازن السوق النفطية والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء :”إن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بإجماع الدول الأعضاء كافة في (أوبك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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