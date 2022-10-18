الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: المشاريع السعودية نقلة نوعية في التنمية وجودة الحياة

الرياض- البلاد

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد آتياس ، أهمية الجلسات والمناقشات التي ستشهدها النسخة السادسة للمبادرة التي ستعقد بالرياض في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد” في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض.

وأوضح آتياس في مؤتمر صحفي نظمته “واس” بمركز المؤتمرات، بحضور رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، وقيادات مبادرة مستقبل الاستثمار، وممثلي وسائل الإعلام، أن عدد المشاركين في النسخة السادسة بلغ 6000 مشارك، فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساته التي بلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساوي وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

وأكد أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار غير ربحية وتقوم بعدة مبادرات بهدف إحداث تأثير إيجابي على البشرية، بوصفها منصة لدعم الاقتصاد ومساعدة الشباب، مشيراً إلى أن الأولوية قبل جائحة كورونا تختلف عن الأولوية بعدها، وأن الأوليات بعد الجائحة أصبحت تتمثل في تكاليف السكن، والأمن المالي، والوظائف.

وحول النسخة السادسة لمؤتمر المبادرة وكيفية إدراك وإرساء النظام العالمي الجديد وتمكينه، أكد الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار أهمية التعاون متعدد الأطراف لبناء النظام العالمي الجديد، مشيراً إلى أن قمة مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة لها أكدت أهمية التعاون للإسهام والقدرة على مكافحة جائحة كورونا وحل جميع المسائل المتعلقة بها.

كما شدد على أهمية مشاركة القطاعين العام الخاص، وهو النهج الذي تتبناه حكومة المملكة العربية السعودية في مشروعاتها الكبيرة التي أحدثت تغيرًا كبيرًا من خلال التعاون بين القطاعين وهذا ما ستركز عليه المبادرة في المناقشات. وشدد على ضرورة وجود التزام عالمي بالبعد الإنساني والاستثمار في هذا المجال.

مشاريع سعودية

وأفاد بأن المملكة تركز على قضايا الإنسانية ويتمثل ذلك بمشروع (نيوم) الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، وهو أحد المشاريع الرائعة التي ستحدث نقلة نوعية لمستقبل المملكة والتي يتم بناؤها لمستقبل الإنسانية، وكيفية العيش ضمن بيئة مستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تقوم بشكل مستمر بإطلاق مشاريع جديدة تراعي جودة الحياة والتي تعد جزءًا من الإنسانية والذي علينا مراعاته في هذه المبادرة.

ولفت الانتباه إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعتمد على 4 ركائز أساسية لتحقيقها وهي: (التعليم، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وتوفير الحلول التي تساعد على الاستدامة)، موضحًا أن مبادرة مستقبل الاستثمار ومقرها المملكة العربية السعودية استطاعت أن تكون مختلفة عن المبادرات الأخرى من حيث الأهمية.