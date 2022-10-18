إطلاق بطاقة تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة بمميزات جديدة

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي , عن إطلاق “بطاقة تسهيلات” للأشخاص ذوي الإعاقة , وذلك خلال حفل تدشين أقامته بحضور عدد من ممثلي الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة ووكالة التحول الرقمي.

وتقدم البطاقة مزايا وخدمات للمسجلين بنظام الوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة، من السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة، كما أنها ستكون باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يمكن استخدامها خارج المملكة, كما تقدم العديد من المميزات من خلال دمج بطاقات تخفيض أجور الإركاب، وبطاقة موقف (التسهيلات المرورية)، وبطاقة التوحد في بطاقة واحدة بمسمى تسهيلات.

كما تمنح البطاقة للمستفيدين حق تخفيض أجور السفر والانتقال على وسائل النقل الحكومية بواقع 50% من الأجور المقررة لهذه الوسائل حسب الضوابط والشروط المعدة في بطاقات تخفيض أجور الاركاب، بالإضافة إلى مزايا بطاقة التسهيلات المرورية التي تخولهم للدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون قيود، كما تمنح المستفيدين الذين يعانون من “اضطراب التوحد” بطاقة للتعريف بهم وتسهل حركتهم في الأماكن العامة وتعطيهم الأولوية عند مراجعة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية وغيرها.

وسوف تتاح البطاقة الجديدة إلكترونياً في 18 أكتوبر الجاري، من خلال تطبيق توكلنا خدمات وتطبيق الوزارة، مع الإشارة إلى أنه لا يلزم التقديم على البطاقة لمن سبق له الحصول على أي من البطاقات السابقة ، أما من لم يسبق له الحصول عليها فيمكنه الحصول على الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://eservices.mlsd.gov.sa/.