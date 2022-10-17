30 ورشة عمل وندوة بمهرجان الإذاعة والتلفزيون

الرياض ـ البلاد

ينطلق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22، في الرياض بـ30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة وذلك خلال المدة من 9-12 نوفمبر المقبل بتنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتتركز الموضوعات التي يحفل بها البرنامج العلمي حول الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والمستقبلي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى جلسات تعنى بمشاركة المرأة ودورها في السينما وقضاياها عبر التاريخ، وورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات التي سيناقشها المهرجان على مدار أربعة أيام.

ويهدف البرنامج العلمي للمهرجان إلى إثراء المحتوى العربي وتبادل الخبرات الإعلامية، بحضور عدد من الجهات الإعلامية واتحادات إذاعات الدول العربية والعالمية إضافة إلى خبراء الإعلام والمهتمين من داخل المملكة وخارجها. ويتضمن جدول الأعمال حفلًا موسعًا، يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت في الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوامٍ عدة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحضره عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين الذين يشاركون في أعمال المهرجان. وتأتي استضافة المملكة للمهرجان لتبرهن على المكانة المرموقة التي تحظى بها بين الدول، والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها، والقدرات العالية على استضافة المناسبات الدولية الكبرى. كما يسجل المهرجان إنجازًا جديدًا للمملكة في استضافة المزيد من الفعاليات على أرضها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م، وتأكيدًا على النهضة الاقتصادية والتنموية للمملكة بوصفها قوة استثمارية رائدة، كما تعد هذه الاستضافة فرصة لإبراز المناطق السياحية والقيمة النوعية للبنية التحتية للاستثمار الفاعل والفرص المثمرة الجاذبة، وتأكيدًا على ما تشهده المملكة من تحولات ثقافية واجتماعية تركز على قيم التسامح والتعايش وتقبل الثقافات المتنوعة وتعميق العلاقة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.